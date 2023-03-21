В Киево-Печерской лавре начала проверку комиссия Минкультуры Украины

Проверку "сохранности музейных экспонатов" начала комиссия от Министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал "Страна.ua".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"На территории Киево-Печерской Лавры начала свою работу комиссия, представляющая Министерство культуры, которая определяет "уровень сохранности музейных экспонатов", - пишет канал и публикует две видеозаписи с места событий.

По его данным, в настоящее время закрыты Верхние Пещеры Киево-Печерской Лавры, при этом Нижние пещеры пока открыты. Комментировать свои действия члены комиссии отказались, добавили в "Стране.ua".