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1 час назад

Партия «Аманат» сохранит большинство в нижней палате казахского парламента

Елена Прошина

Согласно предварительным результатам выборов в мажилис и маслихаты в Казахстане, партия «Аманат» сохранит своё большинство в нижней палате парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Партия «Аманат» сохранит большинство в нижней палате казахского парламента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что выборы проходили по партийным спискам и одномандатным округам. По спискам в мажилис прошли шесть из семи партий. Партия «Аманат» набрала 53,9% голосов, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 10,9%, Respublica – 8,59%, Народная партия – 6,8%, Демократическая партия «Ак жол» – 8,41% процента и Общенациональная социал-демократическая партия – 5,2%.

Всего голосование велось за 69 депутатских мандата. Данные об итоговом распределении пока неизвестны, но электоральный результат «Аманата» позволит партии занять около 40 мандатов. Кроме того, ещё 29 мест в нижней палате распределятся в одномандатных мажоритарных округах. В голосовании участвовали кандидаты как от партий, так и самовыдвиженцы. Согласно предварительным данным, «Аманат» победил в 23 округах, что позволит партии получить 63 из 98 депутатских мандатов.

Ранее в ОДКБ признали итоги выборов в Казахстане.

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