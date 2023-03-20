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29 минут назад

С Бали депортировали 47 иностранцев, включая 13 россиян

ТАСС

Индонезия депортировала 47 иностранных туристов, включая 13 россиян, в рамках борьбы с различными нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государств. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу балийского отделения Минюста Ангиата Напитупулу.

С Бали депортировали 47 иностранцев, включая 13 россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, 47 иностранцев были депортированы за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. При этом не уточняется, о каком периоде времени идет речь. Один гражданин Украины сейчас проходит судебное разбирательство после того, как у него нашли поддельное индонезийское удостоверение личности. В то же время Ангиат Напитупулу подчеркнул, что депортация остается последним средством. "Если кто-то не носит шлем, нужно ли его депортировать? Если один и тот же иностранец продолжает это делать, то возможно", - приводит агентство слова главы регионального отделения Минюста.

Ранее власти Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием. Агентство Bloomberg отмечает, что в связи с этим губернатор Бали ваян Костер обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений.

В то же время газета The Jakarta Post сообщила, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

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