В России и на Западе оценили скандальное заявление посла Польши

Вступление Польши в украинский конфликт будет означать начало третьей мировой войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны», — написал он в Telegram.

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Слуцкий добавил, что посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский явно превысил свои «полномочия» в попытках подтолкнуть Запад к политическому самоубийству.

«Неудивительно, что посольство Польши поспешило опровергнуть слова главы дипмиссии. Хотя цитата посла из интервью французскому телеканалу переведена весьма чётко», — отметил политик.

Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский считает, что республика должна будет вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 20 марта.

«Если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт. <...> Франция и в особенности Берлин питают иллюзии, что этот конфликт мог происходить по-другому. Но мы не можем уступать России. Украинская армия сегодня — единственная армия, которая защищает нас и наши ценности. Если мы оставим её без оружия, без самолётов, мы приблизимся к концу», — сказал посол, подчеркнув, что необходимо наращивать военную поддержку Киева.

На прошлой неделе сообщалось, что Польша планирует разместить HIMARS у границы с Калининградской областью.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского о готовности вступить в конфликт с Россией, если Киев проиграет.

Он назвал подобное заявление главы польского диппредставительства очень самонадеянным.

«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у её руководителей давно на уме», — заявил Пушков в своём Telegram-канале.

При этом российский сенатор добавил, что вся «смелость» поляков «зиждется на поддержке» со стороны Соединённых Штатов.

«Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — поинтересовался Пушков.

Скандал со словами посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой, показывает реальное отношение страны к России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Польша в очередной раз пытается играть историческую роль единой Европы. Это тянется со средних веков, когда Польша пыталась занять место России в создании большой восточнославянской империи. Не получилось, проиграли нам, до сих пор не могут этого простить», — отреагировал сенатор.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнём, делая заявления о возможности конфликта с Россией.

«Польше не стоит играть с огнём столь самонадеянными заявлениями. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России», — сказал он РИА Новости.

По словам Шеремета, в Варшаве должны осознать, что нападение «на страну с ракетным частоколом» не только глупо, но и смертельно опасно.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо осудили слова Росцишевского и подчеркнул, что его заявление свидетельствует о нежелании НАТО и ЕС добиться мира и угрожает ему.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если [президент Украины Владимир] Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» — заявил французский политик.

Высказывания посла Польши во Франции о готовности его страны вступить в конфликт с Россией являются следствием «авантюризма» Варшавы, заявил в интервью НСН заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.

«К сожалению, европейская политическая арена, тем более польская, сплошь и рядом состоит из политических авантюристов. Они даже нехотя могут спровоцировать действия, которые в конечном итоге могут привести к международному военному конфликту. Взять последний пример с Международным уголовным судом: там же председатель – представитель Польши Петр Хофманьский. Ее используют в таких провокациях, в том числе и для прощупывания политических веяний и интересов других стран, которые находятся вне западного блока. В Польше пришла к власти категория политических авантюристов, которые ведут страну к очередной трагедии для ее народа. Здесь надежда на здравый смысл и разумные политические силы, которые в Польше еще сохранились», - сказал Сурма.

При этом он не считает, что Росцишевский случайно разболтал какую-то тайну.

«В чем состоит государственная тайна для Польши в этой ситуации? По-моему, никакой тайны тут нет. Польша открыто и явно выступает против России, многие политические лидеры этой страны уже заявляли агрессивную антироссийскую позицию. Это секрет Полишинеля. Печально будет, если действия Варшавы приведут к трагическим последствиям», - заключил собеседник НСН.

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это решение «ничтожным» с точки зрения права, напомнив, что Москва не признает юрисдикцию МУС. По его словам, в Кремле отнеслись к произошедшему «спокойно», а президент России «продолжает работать».

Противостоять России в Польше готовы только власти, отметил в эфире телеканала «360» политолог Александр Асафов, комментируя заявление польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что в случае поражения Украины его страна вступит в конфликт с РФ. По мнению эксперта, несмотря на имперские амбиции Варшавы и обещания усилить армию, среди обычных граждан республики присутствуют совсем другие настроения.

«Стоит разделять позицию правящей партии «Право и справедливость» Леха Качиньского и Анджея Дуды и польского общества по готовности к конфликтам. Если полистать польскую прессу, если посмотреть социальные сети, то даже слухи о предстоящей мобилизации для повышения обороноспособности резервистов вызывают массу вопросов», — отметил Асафов.

В качестве примера он привел прошедший на днях в Польше митинг под лозунгом «Я не собираюсь умирать за Бандеру». Если США поймут, что воинственные заявления польских элит приведут к реальной угрозе противостояния России и НАТО, то моментально одернут Варшаву, заключил эксперт.

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который в эфире французского телеканала LCI допустил вступление страны в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Соответствующие комментарии появились под постом, где польское посольство утверждает, что слова дипломата были вырваны из контекста.

По мнению пользователя @MSpecjalski, во время интервью польский посол ясно дал понять, что если Украина не одержит победу, то у Польши не будет иного выбора, кроме как вступить в конфликт с Россией. «Либо банкир (Росцишевский является председателем польского банка PKO Bank Polski — прим. «Ленты.ру») ничего не знает о международном праве и дипломатии и не годится на должность посла, либо он подстрекает к войне», — заявил он.

Комментатор @Romek72590484 обвинил дипломата во втягивании Польши в конфликт с Россией. «Я предлагаю вам, Эмерик, надеть камуфляж со всей своей семьей и отправиться на фронт на Украину, если вы так заботитесь о войне, а не подстрекать французов поддержать вашу больную идею», — написал он. Еще один участник обсуждения @PSZ___ поинтересовался, почему дипломата еще не отстранили от должности.

Пользовательница @ada_k1 в свою очередь сочла, что Росцишевского следует привлечь к ответственности «за распространение дезинформации и враждебной пропаганды».

Украина уже перестала бы существовать как страна, если бы не помощь США и Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

Такое заявление польский политик сделал в ходе своего выступления в университете немецкого Гейдельберга.

Wikipedia

«Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было», - подчеркнул Моравецкий.

При этом он посетовал на то, что Европе сейчас не хватает основных видов вооружений и она не способна дать отпор без помощи извне.

«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это не так», - констатировал политик.

Польское посольство во Франции опровергло слова своего посла Яна Эмерика Росцишевского о готовности Варшавы стать участницей конфликта с РФ, когда Украина потерпит поражение.

Ранее посол Польши в Париже Росцишевский в эфире канала LCI сказал, что, если у Украины не получится «защитить независимость», Польше придется ввязаться в конфликт.

В дипмиссии отметили, что интервью посла было интерпретировано прессой «в отрыве от контекста, в котором было дано».

Польские дипломаты утверждают, что во время получасового разговора с репортером Росцишевский настаивал на помощи Украине со стороны союзников.

Как считают в посольстве, прослушивание всего разговора Росцишевского с журналистом дает понять, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в украинском конфликте, а только предупреждение о последствиях на фоне проигрыша Киева, в частности риск «нападения или втягивания России в войну» центральноевропейских, прибалтийских стран и Польши.