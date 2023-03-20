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21 минуту назад

ООН не комментирует, на сколько продлена зерновая сделка

ТАССиещё 1

ООН не комментирует, на какой срок продлена зерновая сделка. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

ООН не комментирует, на сколько продлена зерновая сделка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня нет каких-либо комментариев относительно сроков [продления]. Как вы знаете, разные стороны выступили с разнящимися заявлениями по этому поводу", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "Сделка была продлена, все стороны с этим согласились", - подчеркнул Хак.

В Женеве 13 марта прошли консультации между ООН в лице главы Конференции по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генерального секретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами по завершении встречи он заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН касательно обеспечения разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Ранее о продлении зерновой сделки на 120 дней сообщили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и турецкий телеканал "Хабертюрк". Президент Турции Тайип Эрдоган и официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик точных сроков не называли.

В мире,Александр Кубраков,Мартин Гриффитс,Сергей Вершинин,Стефан Дюжаррик,Фархан Хак,ООН,
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