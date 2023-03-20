ООН не комментирует, на сколько продлена зерновая сделка

"У меня нет каких-либо комментариев относительно сроков [продления]. Как вы знаете, разные стороны выступили с разнящимися заявлениями по этому поводу", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "Сделка была продлена, все стороны с этим согласились", - подчеркнул Хак.

В Женеве 13 марта прошли консультации между ООН в лице главы Конференции по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генерального секретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами по завершении встречи он заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН касательно обеспечения разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.