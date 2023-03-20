ЕК выделила миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений

«Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения. Мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро», — сказала фон дер Ляйен на открытии международной донорской конференции в помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии в Брюсселе.