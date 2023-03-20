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36 минут назад

ЕК выделила миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений

Елена Прошина

Еврокомиссия выделила на восстановление Турции и Сирии свыше 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает «РИА Новости».

ЕК выделила миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из выделенных Еврокомиссией средств один миллиард евро получит Турция, еще 108 миллионов евро направят Сирии.

«Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения. Мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро», — сказала фон дер Ляйен на открытии международной донорской конференции в помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии в Брюсселе.

Кроме того, по ее словам, отдельные пожертвования на восстановление стран после землетрясений намерены еще сделать страны Евросоюза и европейские финансовые институты.

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