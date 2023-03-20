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40 минут назад

В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече

Lenta.ru

Встреча с представителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с президентом Украины Владимиром Зеленским на сегодня не запланирована, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С делегацией встретились сотрудники профильных департаментов Офиса Президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения», — поделился Никифоров, указав, что письменное обращение к Зеленскому священники УПЦ передавать кому-либо еще отказались.

Ранее монахов УПЦ обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Руководство заповедника, на чьей территории стоит лавра, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.

20 марта члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского, чтобы донести свою позицию о выселении из Киево-Печерской лавры.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,
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