Экс-советник президента США назвал МУС нелегитимным и опасным

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон назвал Международный уголовный суд (МУС) нелегитимным и заявил, что ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина лишь усугубит украинский кризис. Об этом сообщает Sky News.

«Я считаю - и считал в течение многих лет - что Международный уголовный суд - фундаментально нелегитимный [орган], Соединенным Штатам не стоит с ним сотрудничать», - сказал Болтон.

Он заявил, что МУС «осуществляет государственную власть в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания».

«Это очень опасный институт. Он потенциально угрожает дипломатическому решению по Украине. Если вы хотите переговоров, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина делает их более вероятными или менее вероятными?» - отметил Болтон.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.