В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши

Украина уже перестала бы существовать как страна, если бы не помощь США и Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

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Такое заявление польский политик сделал в ходе своего выступления в университете немецкого Гейдельберга.

«Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было», - подчеркнул Моравецкий.

При этом он посетовал на то, что Европе сейчас не хватает основных видов вооружений и она не способна дать отпор без помощи извне.

«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это не так», - констатировал политик.

Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. При этом позднее посольство Польши во Франции заявило о неверном толковании СМИ и «вырванных из контекста» словах дипломата. В дипмиссии подчеркнули, что посол лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».