В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши

Украина уже перестала бы существовать как страна, если бы не помощь США и Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.
Такое заявление польский политик сделал в ходе своего выступления в университете немецкого Гейдельберга.
«Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было», - подчеркнул Моравецкий.
При этом он посетовал на то, что Европе сейчас не хватает основных видов вооружений и она не способна дать отпор без помощи извне.
«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это не так», - констатировал политик.
Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. При этом позднее посольство Польши во Франции заявило о неверном толковании СМИ и «вырванных из контекста» словах дипломата. В дипмиссии подчеркнули, что посол лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».
С момента начала российской военной операции польские официальные лица не раз выступали с резкими заявлениями. В частности, Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph писал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.