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38 минут назад

Моравецкий: Украины не было бы без помощи США и Польши

Алиса Селезнёва

Украина уже перестала бы существовать как страна, если бы не помощь США и Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление польский политик сделал в ходе своего выступления в университете немецкого Гейдельберга.

«Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было», - подчеркнул Моравецкий.

При этом он посетовал на то, что Европе сейчас не хватает основных видов вооружений и она не способна дать отпор без помощи извне.

«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это не так», - констатировал политик.

Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. При этом позднее посольство Польши во Франции заявило о неверном толковании СМИ и «вырванных из контекста» словах дипломата. В дипмиссии подчеркнули, что посол лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».

С момента начала российской военной операции польские официальные лица не раз выступали с резкими заявлениями. В частности, Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph писал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Глиньский,
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