Белый дом: Байден очень хочет поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден очень хочет поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Представитель американского правительства отметил, что сам звонок Байдена председателю КНР еще не запланирован. Кирби подчеркнул, что американский президент заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между Вашингтоном и Пекином и что звонок состоится в «подходящее время».
Напомним, что сейчас Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. В Москве он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, на переговорах главы двух государств затронут темы украинского кризиса, военно-технического сотрудничества и энергетики. По итогам встречи ожидается подписание совместных заявлений об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».