Белый дом: Байден очень хочет поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден очень хочет поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Представитель американского правительства отметил, что сам звонок Байдена председателю КНР еще не запланирован. Кирби подчеркнул, что американский президент заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между Вашингтоном и Пекином и что звонок состоится в «подходящее время».

Напомним, что сейчас Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. В Москве он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.