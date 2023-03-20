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44 минуты назад

В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден очень хочет поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Белый дом: Байден очень хочет поговорить с Си Цзиньпином
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Представитель американского правительства отметил, что сам звонок Байдена председателю КНР еще не запланирован. Кирби подчеркнул, что американский президент заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между Вашингтоном и Пекином и что звонок состоится в «подходящее время».

Напомним, что сейчас Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. В Москве он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин сделал первое заявление после прибытия в Москву

Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, на переговорах главы двух государств затронут темы украинского кризиса, военно-технического сотрудничества и энергетики. По итогам встречи ожидается подписание совместных заявлений об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

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