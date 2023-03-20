В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши

«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это так не выглядит», — сказал он.