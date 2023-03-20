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51 минуту назад

В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши

Lenta.ru

Украина была бы уже уничтожена без помощи Польши и США. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик также указал, что в Европе не хватает основных вооружений.

«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это так не выглядит», — сказал он.

Ранее стало известно, что затяжной конфликт на Украине подорвет оборонную, технологическую и промышленную базу Европейского союза. Отмечается, что европейские компании могут быть не в состоянии удовлетворить растущий спрос на оружие так же быстро, как другие производители, и могут оказаться вытесненными со своего оборонного рынка.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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