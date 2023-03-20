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22 минуты назад

В сенате США обвинили Байдена в крахе Silicon Valley Bank

Газета.Ru

Экономическая политика президента США Джо Байдена привела к банкротству Silicon Valley Bank, считает сенатор-республиканец Том Коттон, передает Fox News. По его словам, глава Белого дома оказывает негативное влияние на всю отрасль.

В сенате США обвинили Байдена в крахе Silicon Valley Bank
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Провал Silicon Valley Bank и стресс, который это оказывает на наш банковский сектор и экономику, на самом деле являются неудачами Джо Байдена на всем его пути. Именно безрассудные траты Джо Байдена вызвали безудержную инфляцию, которая привела к более высоким процентным ставкам, что оказало давление на такие банки, как Silicon Valley Bank», — отметил Коттон.

Как указал американский сенатор, администрация Байдена не осуществляла должный контроль и надзор за Silicon Valley Bank в течение года. Он также добавил, что решение президента США о спасении банка вряд ли можно считать позитивным из-за двойных стандартов Белого дома.

«Всем очевидно, что Джо Байден не стал бы спасать банк в Мидленде, штат Техас, который финансировал почти исключительно нефтегазовую промышленность», — подчеркнул Коттон.

Ранее СМИ сообщили, что в США почти 200 банков могут повторить судьбу Silicon Valley Bank.

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