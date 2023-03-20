В сенате США обвинили Байдена в крахе Silicon Valley Bank

«Провал Silicon Valley Bank и стресс, который это оказывает на наш банковский сектор и экономику, на самом деле являются неудачами Джо Байдена на всем его пути. Именно безрассудные траты Джо Байдена вызвали безудержную инфляцию, которая привела к более высоким процентным ставкам, что оказало давление на такие банки, как Silicon Valley Bank», — отметил Коттон.