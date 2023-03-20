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27 минут назад

К офису Зеленского приехали высшие иерархи УПЦ

Мария Иванова

Днем в понедельник, 20 марта, члены синода Украинской православной церкви (УПЦ) прибыли к офису президента Украины Владимира Зеленского, «с целью донести до руководства государства свою позицию». Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на заявление УПЦ.

Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В УПЦ опубликовали фото, демонстрирующее, что перед офисом Зеленского собрались члены синода во главе с предстоятелем церкви, митрополитом Онуфрием.

Они составили обращение к президенту, отметив, что «хотят лично объяснить ему сложившуюся ситуацию». В УПЦ подчеркнули, что дальнейшие действия синода зависят от того, «насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ».

К собравшимся вышел сотрудник аппарата офиса президента и заявил, что готов принять их обращение, однако члены синода попросили личной встречи с Зеленским, отмечает «Страна».

До 2019 года УПЦ на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Сообщалось, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходили службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт требует от священнослужителей УПЦ покинуть монастырь до 29 марта, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию)

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
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