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16 минут назад

Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины для наступления ВСУ

Lenta.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз (ЕС) увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинской армии. Об этом он высказался на заседании совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, больше всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в артиллерийских снарядах. При этом министр подчеркнул, что речь не только о количестве, но и о скорости снабжения ими.

Он также призвал Евросоюз оперативно предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые боеприпасы, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и прочее необходимое оборудование.

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,
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