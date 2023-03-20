Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз (ЕС) увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинской армии. Об этом он высказался на заседании совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По его словам, больше всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в артиллерийских снарядах. При этом министр подчеркнул, что речь не только о количестве, но и о скорости снабжения ими.