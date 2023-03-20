Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского

«Члены Синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какой она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для священного Синода УПЦ и дальнейшие действия Синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ», — передает слова владыки Климента Telegram-канал «Политика Страны».