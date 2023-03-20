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1 час назад

Глава парламента Бенина пообещал всегда быть вместе с Россией

Елена Прошина

Страны Африки поддерживают Россию в ее действиях на мировой арене, заявил председатель Национальной Ассамблеи республики Бенин Луи Влавону. Об этом пишет РИА Новости.

Глава парламента Бенина пообещал всегда быть вместе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе», - сказал Влавону во время пленарного заседания конференции «Россия-Африка».

По его словам, объединение африканских стран с Россией – это важный фактор мирового сотрудничества. Он также подчеркнул, что на африканские страны влияет украинский конфликт.

«Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют», - отметил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и страны Африки являются равноправными партнерами, отношения которых строятся на бескорыстной основе, на принципах уважения, а также невмешательства во внутренние дела.

В мире,Вячеслав Володин,Госдума,
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