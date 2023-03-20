Глава парламента Бенина пообещал всегда быть вместе с Россией

Страны Африки поддерживают Россию в ее действиях на мировой арене, заявил председатель Национальной Ассамблеи республики Бенин Луи Влавону. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе», - сказал Влавону во время пленарного заседания конференции «Россия-Африка».
По его словам, объединение африканских стран с Россией – это важный фактор мирового сотрудничества. Он также подчеркнул, что на африканские страны влияет украинский конфликт.
«Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют», - отметил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и страны Африки являются равноправными партнерами, отношения которых строятся на бескорыстной основе, на принципах уважения, а также невмешательства во внутренние дела.