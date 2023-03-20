Трамп оценил состояние США в период президентства Байдена

«Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее чем дружественные страны заняты "разделением мира", а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас», — заявил он, отметив, что действующий президент Джо Джо Байден «не делает ничего», чтобы это изменить.