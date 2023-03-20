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18 минут назад

Глава МИД Люксембурга признал, что в ООН пока не удается создать трибунал по Украине

Газета.Ru

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ООН пока не удается достигнуть взаимопонимания по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Глава МИД Люксембурга: в ООН пока не удается создать трибунал по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда я говорю «специальный» трибунал, то я имею в виду его гибридный характер, то есть это Украина вместе с участием других стран. Для его создания нам нужны голоса в Генассамблее ООН», — сказал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что министры юстиции ЕС обсуждают создание трибунала по Украине, но продвинуть идею в ООН пока не удается. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, ЕС ищет пути организации процесса по этому вопросу, первым шагом может стать создание аналога органа прокуратуры для сбора улик.

Он отметил, что министры также обсуждают вопросы преследования за военные преступления и преступления против человечности.

Глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о присоединении страны к группе государств, требующих уголовной ответственности властей России. Она написала об этом в своем Twitter-аккаунте.

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