Глава МИД Люксембурга: в ООН пока не удается создать трибунал по Украине

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ООН пока не удается достигнуть взаимопонимания по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

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«Когда я говорю «специальный» трибунал, то я имею в виду его гибридный характер, то есть это Украина вместе с участием других стран. Для его создания нам нужны голоса в Генассамблее ООН», — сказал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что министры юстиции ЕС обсуждают создание трибунала по Украине, но продвинуть идею в ООН пока не удается. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, ЕС ищет пути организации процесса по этому вопросу, первым шагом может стать создание аналога органа прокуратуры для сбора улик.

Он отметил, что министры также обсуждают вопросы преследования за военные преступления и преступления против человечности.