ЕС поздравил Турцию и ООН с продлением зерновой сделки

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поздравил Турцию и ООН с продлением зерновой сделки, отметив, что промедление в этом вопросе "означает потерю жизни людей".

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"Продовольственная ситуация в мире была сложной еще до 24 февраля, но по меньшей мере соглашение о вывозе зерна с Украины было пролонгировано, мои поздравления ООН и Турции за эти дипломатические усилия. Будем надеяться, что оно будет имплементировано эффективно и без промедления, поскольку любое промедление будет означать потерю жизней людей", - заявил Боррель по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и обороны.

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По данным европейских СМИ, свыше 90% зерна с Украины было поставлено в 2022 году в ЕС и другие благополучные государства. Кроме того, вывоз зерна с Украины спровоцировал кризис аграрного перепроизводства в соседних с ней государствах ЕС, приведя к столь значительному падению цен на продукцию сельского хозяйства, что местные фермеры в декабре прошлого года обратились к Еврокомиссии за финансовой помощью, чтобы уберечь свои хозяйства от банкротств. Зафиксирован также ряд случаев, когда высококачественные сорта зерна с Украины использовались для корма скота.

В понедельник в Брюсселе параллельно со встречами министров иностранных дел и обороны ЕС проходит встреча министров сельского хозяйства, где, в частности, обсуждается и эта проблема.

18 марта соглашение по вывозу зерна с Украины по Черному морю было продлено на 60 дней.