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19 минут назад

ЕС поздравил Турцию и ООН с продлением зерновой сделки

ТАСС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поздравил Турцию и ООН с продлением зерновой сделки, отметив, что промедление в этом вопросе "означает потерю жизни людей".

ЕС поздравил Турцию и ООН с продлением зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продовольственная ситуация в мире была сложной еще до 24 февраля, но по меньшей мере соглашение о вывозе зерна с Украины было пролонгировано, мои поздравления ООН и Турции за эти дипломатические усилия. Будем надеяться, что оно будет имплементировано эффективно и без промедления, поскольку любое промедление будет означать потерю жизней людей", - заявил Боррель по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и обороны.

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По данным европейских СМИ, свыше 90% зерна с Украины было поставлено в 2022 году в ЕС и другие благополучные государства. Кроме того, вывоз зерна с Украины спровоцировал кризис аграрного перепроизводства в соседних с ней государствах ЕС, приведя к столь значительному падению цен на продукцию сельского хозяйства, что местные фермеры в декабре прошлого года обратились к Еврокомиссии за финансовой помощью, чтобы уберечь свои хозяйства от банкротств. Зафиксирован также ряд случаев, когда высококачественные сорта зерна с Украины использовались для корма скота.

В понедельник в Брюсселе параллельно со встречами министров иностранных дел и обороны ЕС проходит встреча министров сельского хозяйства, где, в частности, обсуждается и эта проблема.

18 марта соглашение по вывозу зерна с Украины по Черному морю было продлено на 60 дней.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется, в том числе Евросоюзом.

В мире,Жозеп Боррель,Совет Европы,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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