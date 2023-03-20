68% граждан Франции поддерживают инициативу о вотуме, сообщает телеканал BFM со ссылкой на результаты опроса Elabe. Чуть больше половины респондентов (51%) — тех, кто голосовал за Эммануэля Макрона, — считают, что правительству должно быть объявлено недоверие.