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41 минуту назад

СМИ: две трети французов поддерживают идею вотума недоверия правительству

Говорит Москва

Причина — решение кабмина принять пенсионную реформу без одобрения со стороны Национального собрания.

68% граждан Франции поддерживают инициативу о вотуме, сообщает телеканал BFM со ссылкой на результаты опроса Elabe. Чуть больше половины респондентов (51%) — тех, кто голосовал за Эммануэля Макрона, — считают, что правительству должно быть объявлено недоверие.

Во Франции оценили принятие пенсионной реформы

Сегодня Национальное собрание рассмотрит два запроса о голосовании по вопросу доверия правительству: один из них подан «Национальным объединением», возглавляемым Марин Ле Пен; второй — независимой парламентской группой Liot.

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