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54 минуты назад

В МИД Китая потребовали от МУС уважать иммунитет глав государств

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина Международный уголовный суд придерживаться беспристрастной позиции и напомнил о том, что главы государств имеют иммунитет. Его слова приводит ТАСС.

МИД КНР призвал МУС уважать международное законодательство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«МУС стоит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, уважать юридический иммунитет, которым обладает глава государства в соответствии с международным законодательством», - подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ. В свою очередь замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение МУС «окончательным обрушением системы международного права», так как «доверие исчерпано».

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