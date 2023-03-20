МИД КНР призвал МУС уважать международное законодательство

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина Международный уголовный суд придерживаться беспристрастной позиции и напомнил о том, что главы государств имеют иммунитет. Его слова приводит ТАСС.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ. В свою очередь замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение МУС «окончательным обрушением системы международного права», так как «доверие исчерпано».