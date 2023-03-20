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29 минут назад

Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит на повестке дня

Алиса Селезнёва

Вступление в ЕС зависит о проведения реформ и пока этот вопрос, а также получение Киевом гарантий безопасности от НАТО, не стоит на повестке дня. Об этом в интервью испанской газете Pais заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит на повестке дня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр иностранных дел Германии отметила, что «не может быть уступок, когда речь идет о верховенстве закона, свободе слова и общеевропейских ценностях».

«Членство в ЕС зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей: суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня, прежде всего, необходимо положить конец этой ужасной войне», - пояснила она.

При этом Бербок выразила восхищение тем, что Украина, несмотря на военные действия, предпринимает «шаги по реформированию», чтобы приблизить свое присоединение к ЕС.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 23 июня Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.

А в сентябре 2022 года Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это отметил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, его двери открыты. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО.

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