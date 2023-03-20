Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит на повестке дня

Вступление в ЕС зависит о проведения реформ и пока этот вопрос, а также получение Киевом гарантий безопасности от НАТО, не стоит на повестке дня. Об этом в интервью испанской газете Pais заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии отметила, что «не может быть уступок, когда речь идет о верховенстве закона, свободе слова и общеевропейских ценностях».

«Членство в ЕС зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей: суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня, прежде всего, необходимо положить конец этой ужасной войне», - пояснила она.

При этом Бербок выразила восхищение тем, что Украина, несмотря на военные действия, предпринимает «шаги по реформированию», чтобы приблизить свое присоединение к ЕС.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 23 июня Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.