В Турции предложили проверить отели на сейсмостойкость

«Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, «есть ли новые направления», то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, будут запрашивать отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими. Отели должны быть сертифицированы», — отметил Баглыкая.