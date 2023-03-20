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45 минут назад

H&uuml;rriyet: в Турции предлагают проверить отели на сейсмостойкость после землетрясения

Газета.Ru

В Турции предложили выдавать отелям сертификаты сейсмостойкости после разрушительного землетрясения. Об этом пишет газета Hürriyet.

В Турции предложили проверить отели на сейсмостойкость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты, с таким предложением выступил Фируз Баглыкая, президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB). Он отметил, что сертификаты о сейсмостойкости должно выдавать министерство культуры и туризма страны.

«Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, «есть ли новые направления», то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, будут запрашивать отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими. Отели должны быть сертифицированы», — отметил Баглыкая.

Он также добавил, что ожидает снижения интереса к Турции у туристов, особенно в марте.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов рассказывал, что жертв землетрясения в Турции могло бы быть меньше, если бы люди знали, как действовать.

В мире,Юрий Виноградов,РАН,
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