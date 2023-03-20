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МИД КНР призвал МУС уважать международное законодательство

Международному уголовному суду (МУС) следует придерживаться объективной позиции и уважать международное законодательство. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

МИД КНР призвал МУС уважать международное законодательство
© globallookpress.com

"МУС стоит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, уважать юридический иммунитет, которым обладает глава государства в соответствии с международным законодательством", - отметил официальный представитель МИД КНР.

17 марта МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.

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