МИД КНР призвал МУС уважать международное законодательство

Международному уголовному суду (МУС) следует придерживаться объективной позиции и уважать международное законодательство. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь .

17 марта МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.