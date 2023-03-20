Тысячи пользователей Flightradar следят за полетом Си Цзиньпина в РФ

Самолет главы Китая Си Цзиньпина уже вылетел в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Flightradar24.

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Самолет CA60 китайского президента ждут в Москве к 13:00 (по местному времени).

РИА Новости отмечает, что за полетом Си следят больше десяти тысяч пользователей Flightradar. Рейс с главой Китая на борту занял первое место среди самых отслеживаемых рейсов мира.

Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. Источники The Wall Street Journal ранее связывали визит Си с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

В МИД Китая заявляли, что переговоры Си и Путина «придадут новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание».