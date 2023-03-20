Названы самые счастливые страны в мире

Финляндия шестой год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в понедельник ежегодном Всемирном докладе счастья (World Happieness Report), который готовится группой экспертов по заказу ООН.

Финляндия вновь заняла первое место с существенным отрывом от преследователей. Тройка самых счастливых стран при этом осталась неизменной - следом расположились Дания и Исландия. Из первой десятки наибольший рост показал Израиль - он поднялся с девятой на четвертую строчку. В лидерах остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Россия в обновленном рейтинге поднялась с 80-го на 70-е место. Из числа бывших республик СССР в него попали Литва (20-е место), Эстония (31-е), Латвия (41-е), Казахстан (44-е), Узбекистан (54-е), Киргизия (62-е), Армения (79-е), Таджикистан (80-е), Грузия (90-е), Украина (92-е). США расположились на 15-й строчке, Германия - на 16-й, Великобритания - 19-я. Франция выпала из первой двадцатки, опустившись на 21-е место. На последних местах в рейтинге оказались Афганистан и Ливан, они заняли 137-е и 136-е места соответственно.

Всемирный доклад счастья публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения. За его основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период.