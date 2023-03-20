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35 минут назад

Премьер Камбоджи предупредил об угрозе ядерной войны из-за ордера на «арест» Путина

Мария Иванова

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России может привести к ядерной войне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Премьер Камбоджи предупредил об угрозе ядерной войны из-за ордера на «арест» Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Камбоджийский премьер считает, что решение МУС подольет масла в огонь украинского кризиса, особенно в преддверии встречи Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином, который должен стать посредником в урегулировании.

«Обвинения МУС против президента Путина - это шокирующее политическое событие, имеющее масштабные геополитические последствия в Европе и мире. <…> Как Путин может вести переговоры о мире, когда другая сторона угрожает ему арестом?» - написал Хун Сен.

Также он напомнил, что Путин - президент державы, обладающей тысячами единиц ядерного оружия. Премьер предположил, что ядерная война может начаться со штаб-квартиры МУС.

Также Хун Сен заявил, что решение МУС еще больше разделит мир в то время, когда мировому сообществу необходимо сплотиться.

«Мир должен работать вместе, чтобы решить одну глобальную проблему, такую как изменение климата», - заключил премьер Камбоджи.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

Львова-Белова заявила, что через решение МУС международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них комфортные условия.

В мире,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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