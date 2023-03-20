Медведев оценил решение МУС об «аресте» Путина

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за ордера на арест президента России, выданного Международным уголовным судом (МУС), международное право и отношения столкнутся с «мрачным закатом» и «чудовищными последствиями». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

МУС 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

Львова-Белова заявила, что через решение МУС международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них комфортные условия для жизни.

Медведев назвал решение МУС «окончательным обрушением системы международного права».

Сам МУС Медведев назвал «никому не нужным». Он напомнил, что суд был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.

«Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения <…>. Остальные вообще не стоят упоминания. <…> Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии», - написал Медведев.

Он подчеркнул, что судить государство и его лидеров можно только в двух случаях: если оно «дико ослабело» и почти утратило суверенитет, либо проиграло и капитулировало.

«И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. <…> Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили. А вот последствия для международного права будут чудовищные», - предупредил Медведев.

По его мнению, решение МУС по российским политикам ведет к «краху основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности».