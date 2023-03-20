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15 минут назад

Китай обсудит «грандиозный план сотрудничества» со странами Центральной Азии

Елена Прошина

Китай и Страны Центральной Азии обсудят на первом саммите КНР - Центральная Азия новый план сотрудничества. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении для президента Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт президента Таджикистана.

Китай обсудит «грандиозный план сотрудничества» со странами Центральной Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Си Цзиньпин призвал Рахмону принять участие в предстоящем саммите и прибыть в КНР с государственным визитом в мае этого года. Он упомянул, что ожидает от собрания представителей Китая и стран Центральной Азии создания «грандиозного плана» сотрудничества, а также укрепления отношений между КНР и Таджикистаном.

«Я уделяю большое внимание развитию китайско-таджикских отношений», — подчеркнул лидер Китая. Он напомнил, что в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) главы двух государств достигли соглашения по ряду вопросов. Си Цзиньпин считает, что этот шаг можно считать вектором развития отношений между КНР и Таджикистаном.

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