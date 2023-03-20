Китай обсудит «грандиозный план сотрудничества» со странами Центральной Азии

Китай и Страны Центральной Азии обсудят на первом саммите КНР - Центральная Азия новый план сотрудничества. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении для президента Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт президента Таджикистана.
Си Цзиньпин призвал Рахмону принять участие в предстоящем саммите и прибыть в КНР с государственным визитом в мае этого года. Он упомянул, что ожидает от собрания представителей Китая и стран Центральной Азии создания «грандиозного плана» сотрудничества, а также укрепления отношений между КНР и Таджикистаном.
«Я уделяю большое внимание развитию китайско-таджикских отношений», — подчеркнул лидер Китая. Он напомнил, что в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) главы двух государств достигли соглашения по ряду вопросов. Си Цзиньпин считает, что этот шаг можно считать вектором развития отношений между КНР и Таджикистаном.