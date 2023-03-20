"Никто не застрахован": Мир призвали спасти жителей тихоокеанских островов

Мир должен отступить от грани климатической катастрофы, чтобы спасти жителей Тихоокеанского региона от их уничтожения, призвала премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Ted.ns Ted.ns

Накануне важного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который, как ожидается, станет научным "последним предупреждением" о чрезвычайной климатической ситуации, премьер-министр Самоа выступил с отчаянным призывом к действию. "Мы все затронуты, но степень воздействия зависит от конкретных обстоятельств стран ", — указала Матаафа. Но при этом, добавила политик, низменные атолловые страны первыми могут пострадать от кризиса.

"В Тихом океане уже есть примеры целых сообществ, которые переехали в разные страны", — сказала она. "Им действительно приходится решать вопросы суверенитета через потерю земли", - отметила Матаафа. Она предупредила, что все страны столкнутся с растущим ущербом, если они не будут действовать сейчас.

"Это коллективная проблема, никто не застрахован от последствий изменения климата", — указала политик в интервью изданию.