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20 минут назад

Премьер-министр Самоа призвал мир спасти жителей тихоокеанских островов

Газета.Ru

Мир должен отступить от грани климатической катастрофы, чтобы спасти жителей Тихоокеанского региона от их уничтожения, призвала премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа. Об этом пишет The Guardian.

"Никто не застрахован": Мир призвали спасти жителей тихоокеанских островов
Фото: Ted.nsTed.ns

Накануне важного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который, как ожидается, станет научным "последним предупреждением" о чрезвычайной климатической ситуации, премьер-министр Самоа выступил с отчаянным призывом к действию. "Мы все затронуты, но степень воздействия зависит от конкретных обстоятельств стран ", — указала Матаафа. Но при этом, добавила политик, низменные атолловые страны первыми могут пострадать от кризиса.

"В Тихом океане уже есть примеры целых сообществ, которые переехали в разные страны", — сказала она. "Им действительно приходится решать вопросы суверенитета через потерю земли", - отметила Матаафа. Она предупредила, что все страны столкнутся с растущим ущербом, если они не будут действовать сейчас.

"Это коллективная проблема, никто не застрахован от последствий изменения климата", — указала политик в интервью изданию.

Ранее сообщалось, что чрезмерное использование фосфора истощает запасы, необходимые для глобального производства продуктов питания, а также усугубляет климатический кризис.

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