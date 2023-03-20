Токио внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Россию

«Что касается ситуации на Украине, мы внимательно следим за действиями России и Китая», — подчеркнул Мацуно. По его словам, Токио призывает Пекин проявить ответственность и реагировать на ситуацию на Украине должным образом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Москве, чтобы обсудить развитие отношений двух стран и обменяться мнениями по поводу конфликта на Украине. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая отметил, что Пекин будет отстаивать свою позицию по этому вопросу и делать все для продвижения идеи мирного урегулирования боевых действий.