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21 минуту назад

В Японии заявили, что Токио внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Россию

Елена Прошина

Власти Японии следят за действиями России и Китая в сторону Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

Токио внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Россию
Фото: ТАССТАСС

Таким образом он прокомментировал запланированный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта.

«Что касается ситуации на Украине, мы внимательно следим за действиями России и Китая», — подчеркнул Мацуно. По его словам, Токио призывает Пекин проявить ответственность и реагировать на ситуацию на Украине должным образом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Москве, чтобы обсудить развитие отношений двух стран и обменяться мнениями по поводу конфликта на Украине. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая отметил, что Пекин будет отстаивать свою позицию по этому вопросу и делать все для продвижения идеи мирного урегулирования боевых действий.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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