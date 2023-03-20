Канада предложила создать аналог QUAD для борьбы с Россией и Китаем

Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать четырехсторонний формат сотрудничества с целью противодействия России и Китаю. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на правительственные источники агентство Kyodo.

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По его сведениям, канадская сторона предложила эту идею японскому премьер-министру Фумио Кисиде, когда тот посещал в январе Канаду. По мнению Оттавы, это позволит укрепить связи между странами, "принадлежащими к либерально-демократическому лагерю" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США положительно оценили идею, однако Япония ответила Канаде, что для реализации концепции потребуется время. Причина осторожного ответа Токио не называется, однако это может быть связано с отношениями между Японией и Южной Кореей, которые обострились в последние годы из-за разногласий по историческим вопросам. Однако в марте Сеул предложил план нормализации отношений, после чего Токио посетил южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

Как отмечает Kyodo, предлагаемый Канадой формат похож на четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония (QUAD) и который задумывался для противодействия Китаю. По аналогии с QUAD Оттава хочет в сотрудничества с партнерами продвигать "универсальные ценности, такие как демократия, верховенство права и права человека", решать вопросы изменения климата и другие глобальные проблемы.