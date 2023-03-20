Байден поддержал компромисс по судебной реформе в Израиле

Президент США Джо Байден в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддерживает компромисс по судебной реформе в государства.

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«Президент предложил поддержку предпринимаемым усилиям с целью достижения компромисса по предложенным судебным реформам в соответствии с базовыми принципами», — говорится в сообщении Белого дома.

4 февраля сообщалось, что многотысячное шествие протестующих против юридической реформы прошло в центре Тель-Авива.