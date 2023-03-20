"Суд подвергся давлению": В Австрии объяснили решение МУС об аресте Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина было принято под давлением США и Европейского союза. Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Папочка канцлера».

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Она подчеркнула, что эта мера была принята в первую очередь для того, чтобы удовлетворить запросы США и Европы.

«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — указала Кнайсль.

Экс-министр иностранных дел Австрии напомнила, что суд неоднократно заводил дела против политиков Афганистана, однако никогда не трогал представителей Запада, хотя они тоже совершали военные преступления. Кнайсль отметила, что Украина не признает юрисдикцию документов МУС, однако готова сделать все, чтобы привлечь Россию по национальному законодательству.