Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина было принято под давлением США и Европейского союза. Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Папочка канцлера».
Она подчеркнула, что эта мера была принята в первую очередь для того, чтобы удовлетворить запросы США и Европы.
«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — указала Кнайсль.
Экс-министр иностранных дел Австрии напомнила, что суд неоднократно заводил дела против политиков Афганистана, однако никогда не трогал представителей Запада, хотя они тоже совершали военные преступления. Кнайсль отметила, что Украина не признает юрисдикцию документов МУС, однако готова сделать все, чтобы привлечь Россию по национальному законодательству.
Политик указала, что право Гааги создано порядка 120 лет назад по инициативе России, но сейчас его используют против представителей этой страны. Кнайсль считает, что ордер на арест главы российского государства не будет иметь никаких последствий, так как этот документ не ратифицировали члены Совета Безопасности ООН.