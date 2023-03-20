В канцелярии Нетаньяху детали разговора с Байденом

Беседа премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и президента США Джо Байдена была сосредоточена на «иранской угрозе». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии премьера Израиля в Twitter.

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Как говорится в публикации, Нетаньяху рассказал Байдену о предпринимаемых Израилем мерах против террористов и «архитекторов терроризма».

«Разговор был сосредоточен на иранской угрозе», — пишет канцелярия премьера Израиля.

Кроме того, Нетаньяху в беседе с главой американского государства коснулся судебной реформы. Он отметил, что Израиль был и остается государством, которое отстаивает и продвигает ценности демократии. Премьер-министр также поблагодарил главу США за его приверженность безопасности Израиля, сказано в публикации.

Ранее Белый дом сообщил, что президент Джо Байден в ходе телефонной беседы с Биньямином Нетаньяху одобрил договоренности между Израилем и Палестиной о снижении напряженности на Западном берегу реки Иордан. Глава США также предложил свою помощь для урегулирования ситуации в Израиле.