Западу и Украине не следует недооценивать Россию, так как в Москве кроется огромный потенциал. Такое заявление сделал бывший начальник Генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове, передает РИА Новости.
Он пояснил, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно терпит поражение. Запад и Украина должны помнить об
этом.
Шедивы отметил, что у Москвы может найтись дополнительный туз в рукаве, а российский народ «скрывает в себе огромный потенциал». Он предупредил США и Европу, что преуменьшение возможностей России может дорого им обойтись. Шедивы также затронул тему неэффективности введенных против России санкций и экономический потенциал Москвы.
«В этом у россиян преимущество перед украинцами», — подчеркнул бывший начальник Генерального штаба армии Чехии.
Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные санкции нанесли удар по всей мировой экономике. По его словам, Запад сделал своей целью ухудшить жизнь миллионов людей. Путин при этом указал, что подорвать финансовую стабильность Москвы Западу не удалось, а Европа при этом сама пострадала от введенных ограничений.