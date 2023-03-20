Чешский генерал назвал скрытый потенциал России

Западу и Украине не следует недооценивать Россию, так как в Москве кроется огромный потенциал. Такое заявление сделал бывший начальник Генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно терпит поражение. Запад и Украина должны помнить об

этом.

Шедивы отметил, что у Москвы может найтись дополнительный туз в рукаве, а российский народ «скрывает в себе огромный потенциал». Он предупредил США и Европу, что преуменьшение возможностей России может дорого им обойтись. Шедивы также затронул тему неэффективности введенных против России санкций и экономический потенциал Москвы.

«В этом у россиян преимущество перед украинцами», — подчеркнул бывший начальник Генерального штаба армии Чехии.