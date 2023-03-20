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8 минут назад

Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения Германии и РФ еще можно восстановить

Елена Прошина

Экономические отношения между Германией и Россией еще можно восстановить, один из способов сделать это — запустить трубопровод «Северный поток». Такое заявление сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, пишет ТАСС со ссылкой на интервью журнала Focus.

Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения Германии и РФ еще можно восстановить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Кречмер ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Германия когда-либо снова закупать газ у России и нужен ли в будущем «Северный поток».

«Энергетическая политика заключается в том, чтобы держать варианты открытыми», — заявил он. Премьер-министр Саксонии добавил, что строительство «Северного потока» обошлось примерно в €8 млрд. Кроме того, трубопровод может транспортировать не только газ, но и водород.

Политик отметил, что «Северный поток» нужно отремонтировать в ближайшее время, чтобы через пять лет Германия могла выбирать среди источников энергии. В то же время Кречмер подчеркнул, что правительство ФРГ не должно делать ставку на дорогой сжиженный природный газ, так как в итоге это приведет к увеличению выбросов углекислого газа. Премьер-министр Саксонии считает, что заявление о ненужности «Северного потока» было бы лживым.

«Для будущих поколений важно, чтобы трубопровод оставался доступным», — резюмировал он.

В мире,Михаэль Кречмер,
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