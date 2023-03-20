Ким Чен Ын заявил, что в КНДР должны быть готовы к использованию ядерного оружия

Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: KCNA/Reuters KCNA/Reuters

Северокорейское руководство сообщило, что их тактическая ракета, которая была запущена в рамках испытаний, пролетела 800 км и поразила цель. Пхеньян также заявил, что США и Южная Корея расширяют совместные военные учения, "направленные на КНДР".