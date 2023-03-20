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27 минут назад

Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова к применению ядерного оружия для предотвращения войны

Газета.Ruиещё 5

Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР должны быть готовы к использованию ядерного оружия
Фото: KCNA/ReutersKCNA/Reuters

Северокорейское руководство сообщило, что их тактическая ракета, которая была запущена в рамках испытаний, пролетела 800 км и поразила цель. Пхеньян также заявил, что США и Южная Корея расширяют совместные военные учения, "направленные на КНДР".

Ранее власти КНДР заявили, что 16 марта провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". В ответ на это главы МИД стран G7 выступили с решительным осуждением проведенного испытания и заявили, что подобные действия подрывают мир и безопасность в регионе.

В мире,Чен Ким,
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