Разрушенные города и многотысячные жертвы: 20 лет назад США вторглись в Ирак

20 лет назад, ранним утром 20 марта 2003 года, американские военные нанесли по Багдаду удары крылатыми ракетами, а менее чем через час сухопутные силы США, Великобритании, Австралии и Польши вторглись на территорию Ирака. Так началась одна из самых спорных войн в американской истории: оружия массового поражения, ставшего официальным поводом для начала боевых действий, в Ираке так и не нашли, зато США на несколько лет увязли в кровопролитной борьбе с повстанцами. К каким последствиям привела война в Ираке и почему все больше американцев считают ее ошибкой — в материале «Ленты.ру».

Фото: Pablo Martinez Monsivais / Pool / Getty Images Pablo Martinez Monsivais / Pool / Getty Images

«Ось зла»

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Противоречия между американскими властями и правительством Ирака копились на протяжении всех 1990-х годов. Несмотря на перемирие, заключенное после первой войны в Персидском заливе, США продолжали наносить по территории Ирака авиаудары, вводили экономические санкции и установили над севером страны бесполетные зоны для защиты курдского населения.

При этом в Вашингтоне не скрывали желания свергнуть Саддама Хусейна: в 1998 году конгресс США принял закон об освобождении Ирака, нацеленный на смену режима при помощи многомиллионных вливаний в оппозицию. Однако после избрания Джорджа Буша-младшего президентом в 2000 году США стали склоняться к применению силовых методов.

В обращении к конгрессу 29 января 2002 года американский президент отнес Ирак к «оси зла» — группе государств, спонсирующих терроризм и изготавливающих оружие массового поражения, чтобы затем передать его в руки боевиков

Уже летом 2002 года на север Ирака начали прибывать агенты ЦРУ, которым было поручено собрать разведданные для будущего наступления и наладить сотрудничество с курдскими отрядами самообороны Пешмерга. А к осени американские власти развернули информационную кампанию против режима Саддама Хусейна, обвиняя Ирак в связях с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России), закупках алюминиевых трубок для ядерной программы и возобновлении производства биологического оружия. Ни одно из этих обвинений впоследствии не подтвердилось, но, справедливости ради, Хусейн не отрицал наличия у Ирака оружия массового уничтожения — видимо, рассчитывая, что подобные подозрения предотвратят нападение американцев.

Пробирка в ООН

К началу 2003 года Буш-младший уже принял решение о вторжении в Ирак, но все равно попытался заручиться поддержкой международного сообщества. 5 февраля в Совете Безопасности ООН с печально известной речью выступил госсекретарь США Колин Пауэлл. Американский дипломат заявил о наличии у Ирака оружия массового уничтожения и специальных мобильных биолабораторий — в грузовиках и вагонах поездов, которые легко скрыть от инспекторов ООН. «За несколько месяцев они могут изготовить столько же ядовитых веществ, сколько, по утверждению Ирака, было произведено за все годы, предшествовавшие войне в Персидском заливе», — заявил Пауэлл и продемонстрировал присутствующим пробирку с белым порошком — якобы изготовленным в Ираке биологическим отравляющим веществом со спорами сибирской язвы. Позже выяснилось, что в пробирке не было настоящего отравляющего вещества.

Дальнейшие события показали, что разведданные о мобильных биолабораториях -- выдумка иракского перебежчика Рафида Ахмеда Альвана аль-Янаби, сбежавшего в Германию в 2000 году и рассказавшего местным спецслужбам о якобы ведущейся в Ираке разработке биологического оружия

В 2011 году аль-Янаби признался журналистам, что воспользовался выпавшей ему возможностью помочь свергнуть Саддама Хусейна, пусть и прибегнув ко лжи. Впоследствии Пауэлл не раз высказывал сожаление в связи с тогдашним выступлением в ООН, но подчеркивал: его самого ввели в заблуждение. «Представьте, что я почувствовал, когда они мне сказали, что у них не было четырех независимых источников информации о тех грузовиках с биологическим оружием. Это один человек, он не в себе, сидит в немецкой тюрьме, и мы ни разу с ним не говорили. Как так?» — рассказывал дипломат спустя несколько лет.

«Коалиция желающих»

Несмотря на эффектное выступление Пауэлла, Соединенным Штатам так и не удалось заручиться поддержкой международного сообщества. В отличие от первой войны в Персидском заливе, Вашингтон не получил мандат ООН на проведение военной операции. Более того, 15 февраля 2003 года несколько миллионов человек по всему миру вышли на акции протеста против готовящегося вторжения в Ирак.

Вашингтон столкнулся с критикой даже своих союзников по НАТО — Франции, Германии и Канады, поэтому был вынужден собрать «коалицию желающих», куда помимо США вошли Великобритания, Австралия и Польша

17 марта Буш-младший выдвинул Саддаму Хусейну ультиматум: он вместе с сыновьями должен покинуть страну в течение 48 часов либо США прибегнут к военным мерам. Иракский лидер в угрозы американцев не поверил.

«Иракская колода»

За сутки до официального начала боевых действий, 19 марта, американская авиация нанесла удары по пригороду Дора в Багдаде, где, по информации ЦРУ, мог находиться Хусейн и двое его сыновей. В Вашингтоне надеялись, что, обезглавив иракский режим, они смогут обойтись без более масштабных боевых действий. Однако данные ЦРУ вновь оказались неверными, от ударов пострадало лишь мирное население.

По истечении срока ультиматума, ранним утром 20 марта, США и другие участники «коалиции желающих» перешли в наступление. При планировании военной кампании использовалась разработанная еще в 1996 году доктрина «шок и трепет», которая предполагала деморализацию противника с помощью массированных ударов по командным пунктам, центрам связи, энергетической и транспортной инфраструктуре. Авиаудары сопровождались наземным наступлением коалиционных войск.

США и союзники также сделали ставку на ликвидацию военного и политического руководства Ирака, что, как они рассчитывали, приведет к развалу вооруженных сил и правительства страны

Разведывательное управление министерства обороны США даже напечатало для солдат специальные игральные карты с именами, должностями и фотографиями иракских генералов и чиновников. Саддам Хусейн был тузом пик, его сыновья Кусей и Удей — тузами треф и червей, а личный секретарь и троюродный брат президента — бубновым тузом. В течение 2003 года американским военнослужащим удалось схватить или убить большую часть «иракской колоды».

Битва за Багдад

Союзнические силы стремительно продвигались к Багдаду, сознательно обходя города, где могли столкнуться с наиболее серьезным сопротивлением. Уже через четыре дня после начала операции «Иракская свобода» американские войска заняли позиции возле ан-Наджафа в 95 километрах от столицы. 26-27 марта здесь прошли наиболее ожесточенные бои с начала наступления.

К 4 апреля коалиционные силы взяли под контроль международный аэропорт Багдада, после чего началась решающая битва за столицу, — на протяжении всей кампании город подвергался регулярным воздушным бомбардировкам.

9 апреля после ожесточенных боев столичный гарнизон капитулировал, Багдад пал

Город захлестнули беззаконие и мародерство: иракцы и иностранные военные грабили дворцы, правительственные здания, магазины и даже больницы. Самого Саддама Хусейна в столице уже давно не было, и американские солдаты вместе с некоторыми иракцами принялись за уничтожение его портретов и статуй.

Миссия выполнена?

1 мая 2003 года Буш-младший с палубы авианосца «Авраам Линкольн» объявил о завершении основных боевых действий в Ираке. «В битве за Ирак Соединенные Штаты и наши союзники одержали победу», — торжественно заявил американский президент на фоне гигантского баннера «Миссия выполнена».

В каком-то смысле «миссия» была действительно выполнена. С тактической точки зрения это была одна из самых успешных военных операций в истории: США и союзникам удалось одолеть превосходящие силы противника и за считаные недели установить контроль над столицей и крупнейшими городами Ирака, потеряв всего около 150 человек убитыми. Режим Хусейна был свергнут, хотя самого диктатора схватили лишь в декабре.

А спустя три года, 30 декабря 2006 года, его казнили за преступления против человечества

Однако американцам так и не удалось найти доказательств наличия у Ирака оружия массового уничтожения, ликвидация которого была заявлена как главная задача военной операции. Не было найдено и доказательств каких-либо связей Хусейна с «Аль-Каидой».

Операция закончена, но война лишь началась

Беспорядки в Ираке не прекращались. Вторжение США привело к окончательному коллапсу иракской экономики, уже истощенной санкциями и серией провальных войн, на которые Хусейн бездумно тратил все доходы от поставок нефти. В стране воцарились нищета и разруха.

Оккупационная администрация решила сделать ставку на шиитские элиты, что спровоцировало сильное недовольство суннитского меньшинства, занимавшего руководящие посты при Хусейне и не желавшего расставаться с властью. В Ираке разгорелся межконфессиональный конфликт между суннитами, шиитами и курдами, а против оккупационных сил была развязана настоящая партизанская война. Беззаконием воспользовался филиал «Аль-Каиды» в Ираке.

США бросили все силы на подавление повстанческих и исламистских группировок: осенью 2004 года союзные войска штурмовали город Фаллуджа, ставший оплотом для повстанцев

В боях были убиты 1200 боевиков и около 800 мирных жителей, разрушены тысячи зданий и десятки старинных мечетей. «Я не верю своим глазам: прежней Фаллуджи больше нет. Мой сын рыдает при виде американских солдат. Разве так должно быть? Американские войска и премьер-министр нас не считают за людей?» — сетовал житель города Мухаммад Оббаид, потерявший во время штурма дочь.

В 2005 году в стране прошли первые многопартийные парламентские выборы и было создано временное правительство. Однако ожидаемого покоя это не принесло: межконфессиональные противоречия лишь обострились и в 2006-м переросли в гражданскую войну. Потери среди американских военнослужащих продолжали расти и к началу 2007 года превысили три тысячи человек. Тогда Буш-младший решил направить в Ирак дополнительные 20 тысяч человек, но кровопролитие продолжилось: в течение 2007 года погибли 899 американских военнослужащих — больше, чем за все предшествующие годы.

Спорное наследие

С 2008 года обстановка в Ираке начала стабилизироваться, и избранный президентом в ноябре того же года Барак Обама анонсирует планы по сокращению американского военного присутствия. Постепенно США передают контроль над территориями местным вооруженным силам и к декабрю 2011 года полностью завершают вывод войск из Ирака.

Однако внутриполитическая нестабильность и образовавшийся после ухода США вакуум создали плодородную почву для террористических группировок, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), вскоре захватившее существенную часть Ирака, включая Мосул. Расцвет терроризма вынудил США и их союзников вновь ввести свои войска. Официально операция по борьбе с ИГ была завершена лишь в 2021 году, но часть американских военнослужащих осталась в стране в качестве инструкторов и военных советников.

Вопросы без ответа

Поначалу большинство американцев поддерживало войну в Ираке, но чем дольше продолжались военные действия и чем больше жизней они уносили, тем сильнее росло общественное недовольство. Сейчас лишь 31 процент американцев считают, что вторжение в Ирак действительно внесло вклад в безопасность США.

За все годы американского присутствия в Ираке не были доказаны ни планы Хусейна по созданию ядерного оружия, ни его связи с «Аль-Каидой», ни наличие у него мобильных биолабораторий для производства сибирской язвы — словом, ни один из основных аргументов в пользу конфликта

До сих пор открытым остается вопрос, с какой целью все же была начата война. Одни наблюдатели убеждены, что США действительно верили в наличие у Ирака оружия массового уничтожения из-за того, что разведка предоставила неверные данные под давлением вице-президента Дика Чейни. Другие считают, что Вашингтон рассчитывал на быструю и решительную победу в сердце арабского мира, которая стала бы назиданием для других стран «оси зла». Третьи верили, что США преследовали сугубо экономические цели: контроль над иракской нефтью и сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты.