Экс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала со своим шоу

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, прославившаяся оговорками и ошибками, начала вести собственное политическое ток-шоу на американском канале MSNBC. Об этом сообщает РИА Новости.

На дебютный эфир она пригласила лидера демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Псаки предстала в белой кофте и черных брюках. Она заявила, что новая передача стартовала в «ту еще недельку»: в США ждут ареста экс-президента Трампа, а тот призывает избирателей к бунту.

Псаки почти полтора года являлась пресс-секретарем Белого дома и ушла с поста в мае 2022 года. Она неоднократно была объектом критики и пародий, благодаря оговоркам и путанице при обсуждении мировой политики. Так, Псаки угрожала послать флот США к берегам Белоруссии, называла Столтенберга генсеком ООН и прославилась фразами «мне нужно уточнить в офисе» и «я тут теряю мысль».