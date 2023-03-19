В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
55 минут назад

Экс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала со своим шоу

Майк Габриелян

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, прославившаяся оговорками и ошибками, начала вести собственное политическое ток-шоу на американском канале MSNBC. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала со своим шоу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На дебютный эфир она пригласила лидера демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Псаки предстала в белой кофте и черных брюках. Она заявила, что новая передача стартовала в «ту еще недельку»: в США ждут ареста экс-президента Трампа, а тот призывает избирателей к бунту.

Псаки почти полтора года являлась пресс-секретарем Белого дома и ушла с поста в мае 2022 года. Она неоднократно была объектом критики и пародий, благодаря оговоркам и путанице при обсуждении мировой политики. Так, Псаки угрожала послать флот США к берегам Белоруссии, называла Столтенберга генсеком ООН и прославилась фразами «мне нужно уточнить в офисе» и «я тут теряю мысль».

В сентябре Псаки стала комментатором продемократического канала MSNBC.

В мире,Администрация США,ООН,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий