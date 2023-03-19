В МИД РФ заявили о биолабораториях США в Африке

США и их партнеры создают биологические лаборатории в Африке, несущие угрозы странам континента. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, выступая на круглом столе "Неделимая безопасность: возможности и вклад парламентариев" в рамках Второй международной парламентской конференции "Россия - Африка".
"Наконец, [перед Африкой стоят] вопросы биологических угроз. Вы знаете, как США и их партнеры создают по всему миру, и в том числе на Африканском континенте, лаборатории, в которые не допускаются хозяева этих стран", - сказал Озеров.