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59 минут назад

В МИД РФ заявили, что биолаборатории США в Африке создают угрозы для континента

ТАССиещё 1

США и их партнеры создают биологические лаборатории в Африке, несущие угрозы странам континента. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, выступая на круглом столе "Неделимая безопасность: возможности и вклад парламентариев" в рамках Второй международной парламентской конференции "Россия - Африка".

В МИД РФ заявили о биолабораториях США в Африке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наконец, [перед Африкой стоят] вопросы биологических угроз. Вы знаете, как США и их партнеры создают по всему миру, и в том числе на Африканском континенте, лаборатории, в которые не допускаются хозяева этих стран", - сказал Озеров.

В мире,Олег Озеров,МИД России,
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