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7 минут назад

В США рассказали о серьезном просчете Запада

Майк Габриелян

Стремление США к мировому доминированию раздражает многие государства, желающие жить в многополярном мире. Именно поэтому большинство незападных государств сочувствует Москве или занимает пророссийскую позицию, пишет агентство Bloomberg.

В США рассказали о серьезном просчете Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сингапурский дипломат Кишоре Махбубани, бывший председатель Совета Безопасности ООН, утверждает, что большинство людей на планете хотят жить в многополярном мире, а не в том, где доминируют США или Китай. Именно поэтому, по его словам, многие страны не применяют санкции против Москвы.

«Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Многие страны Юга еще хранят память о некогда доминирующем Западе. Они знают, что Запад снова станет высокомерным и нетерпимым, если он победит Россию», - говорит Махбубани.

Издание также пишет, что мексиканцы, индийцы южноафриканцы и другие нации прекрасно понимают кто такие американцы:

«Они заклеймены как агрессивные, властные, жестокие и безжалостные в погоне за своими собственными интересами. Война во Вьетнаме никогда не забывается».

Опрос YouGov показывает, что пока 65% респондентов в ЕС видят в России противника, 51% индийцев, например, рассматривают ее как союзника (29% считают ее «необходимым партнером» и только 5% — противником).

Индия в прошлом году увеличила импорт из России на 400%. Индийцев до сих пор раздражают воспоминания о том, как санкции США против Ирака и Ирана привели к росту цен на энергоносители на субконтиненте.

Поэтому, резюмирует Bloomberg, не стоит удивляться тому, что бывший посол Индии в России сказал в недавнем интервью:

«Мы не приняли западное обрамление украинского конфликта».

Ранее обозреватель американского издания The American Conservative заявил, что США теряют мировое господство из-за украинского конфликта.

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