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29 минут назад

В США назвали «неприемлемым» перемирие на Украине

Илья Родин

Вашингтон полагает, что перемирие ратифицирует территориальные приобретения России, рассказал в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби.

В США назвали «неприемлемым» перемирие на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на следующей неделе в Москву с официальным визитом прибывает глава КНР Си Цзиньпин. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить международную повестку.

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Кирби предположил, что по итогам встречи главы двух держав сделают совместное заявление по ряду вопросов. В частности, они могут предложить план урегулирования украинского кризиса.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо», - подчеркнул чиновник.

По его оценке, перемирие ратифицирует присоединение новых регионов к России, даст российским военным возможность провести новое наступление в удобное время.

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