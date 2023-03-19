В США назвали «неприемлемым» перемирие на Украине

Вашингтон полагает, что перемирие ратифицирует территориальные приобретения России, рассказал в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби.

Отмечается, что на следующей неделе в Москву с официальным визитом прибывает глава КНР Си Цзиньпин. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить международную повестку.

Кирби предположил, что по итогам встречи главы двух держав сделают совместное заявление по ряду вопросов. В частности, они могут предложить план урегулирования украинского кризиса.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо», - подчеркнул чиновник.