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24 минуты назад

Президент Финляндии оценил шансы Швеции на вступление в НАТО

Майк Габриелян

Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции, но это не повлияет на шансы Стокгольма попасть в альянс. Так считает президент Финляндии Саули Ниинистё, передает SVT.

Ниинистё отметил, что на вступление в НАТО Финляндии «в самом оптимистичном случае понадобятся недели». И ее вступление не ухудшит положение Швеции.

«Надеюсь, что присоединение Швеции к альянсу после Финляндии не займет много времени. Впереди выборы в Турции и будет очень интересно посмотреть, чем они закончатся», - сказал Ниинистё.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае 2022 года. Против кандидатуры Швеции выступает Турция. В Анкаре считают, что Стокгольм выполнил не все их условия. Ситуацию также осложнила акция со сжиганием Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Турция начала процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

При этом Эрдоган заявил, что Анкара ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции (14 мая).

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