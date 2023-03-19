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26 минут назад

Власти Молдавии могут внести в черный список  25 граждан России

Илья Родин

Правительство Молдавии намеревается ввести ограничительные меры против 25 граждан России, рассказал глава МИД республики Нику Попеску. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Власти Молдавии могут внести в черный список 25 граждан России
Фото: 

Отмечается, что власти Молдавии неоднократно заявляли о нейтральной позиции по отношению к России. В частности, они сообщали, что не планируют вводить рестрикции против российских физических и юридических лиц.

Попеску подчеркнул, что Кишинев все же в ближайшее время введет санкции против России. В черный список будут внесены 25 россиян.

По его словам, им будет запрещен въезд на территорию республики. Кроме того, активы граждан РФ будут заморожены.

Уточняется, что министр не назвал фамилии лиц, в отношении которых будут введены ограничения.

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