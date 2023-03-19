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29 минут назад

Sputnik Армения: Армения готовится к возможному открытию КПП на границе с Турцией

Деловая газета "Взгляд"

Таможенники Армении начали готовиться к возможному открытию КПП «Маргара» на границе с Турцией, сообщил Комитет госдоходов Армении, объединяющий таможенную и налоговую службы.

СМИ: Армения планирует открыть КПП на границе с Турцией
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Как пояснили в ведомстве, комитет для возможного перезапуска КПП «Маргара» обратился к совету старейшин общины Мецамор за передачей комитету путем дарения общинного имущества в селе Маргара, сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, речь идет о здании таможни и другой недостроенной инфраструктуре, прилегающей к границе.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

В январе Анкара официально сообщила Еревану о снятии запрета с прямых авиаперевозок грузов.

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