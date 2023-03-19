СМИ: Армения планирует открыть КПП на границе с Турцией

Таможенники Армении начали готовиться к возможному открытию КПП «Маргара» на границе с Турцией, сообщил Комитет госдоходов Армении, объединяющий таможенную и налоговую службы.

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Как пояснили в ведомстве, комитет для возможного перезапуска КПП «Маргара» обратился к совету старейшин общины Мецамор за передачей комитету путем дарения общинного имущества в селе Маргара, сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, речь идет о здании таможни и другой недостроенной инфраструктуре, прилегающей к границе.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.