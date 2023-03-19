Наблюдатели ШОС не зафиксировали жалоб на выборах в Казахстане

Заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил, что парламентские выборы в Казахстане прошли без инцидентов и в спокойной атмосфере. Об этом сообщает ТАСС.

"Общее впечатление от того, что мы увидели на избирательных участках, сугубо позитивное. Выборы прошли в очень ровной, спокойной, уравновешенной атмосфере, каких-либо эксцессов на участках мы не заметили", - сообщил Логвинов.

Также он отметил, что наблюдатели не получали от кандидатов жалоб на нарушения в избирательном процессе.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Казахстана Анастасия Щегорцова заявила, что явка на проходящие в республике выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов) к 14:00 (11:00 мск) составила 46,84%. В публикации отмечается, что голосование, которое проводится с 7:00 до 20:00 по местному времени (с 4:00 до 17:00 мск), считается состоявшимся при любой явке избирателей. Явка к 14:00 на предыдущие выборы в Мажилис (в январе 2021 года) составила 43,9%.