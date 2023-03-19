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44 минуты назад

Асад прибыл в ОАЭ для переговоров с президентом страны Аль Нахайяном

Газета.Ru

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости.

Асад прибыл в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, в состав делегации входит ряд министров.

"По прибытии в президентский аэропорт Абу-Даби он (Асад. - "Газета.Ru") был принят Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее Асад говорил, что американская сторона контролирует боевиков из террористических группировок на сирийской территории. По его словам, Вашингтон имеет прямой контроль над боевиками, но иногда он осуществляется и через другие государства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам об итогах переговоров глав России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада и заключенных договоренностях.

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