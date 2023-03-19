Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений

Евросоюз пообещал Сербии и непризнанному Косово финансовую помощь, если они нормализуют отношения. Об этом сообщает сайт внешнеполитической службы ЕС.

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«Выплаты не произойдут, пока ЕС не определит, что все положения соглашения о нормализации отношений полностью выполнены», — говорится на сайте.

Отмечается, что в случае нормализации отношений в течение 150 дней будет организована «конференция доноров». На ней разработают пакеты инвестиций и финансовой помощи для непризнанного Косово и Сербии.

План Евросоюза по нормализации был опубликован в феврале. В нем содержится 11 статей и говорится, что Сербия и непризнанное Косово должны «развивать нормальные добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия».