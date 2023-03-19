Пелоси призвали не радоваться возможному аресту Трампа

«Вы также не выше закона, и если вас признают виновной в каких-либо преступлениях или злоупотреблении властью, вы тоже должны понести ответственность. Видите, вы считаете себя умнее Трампа, но он богобоязненный человек и, похоже, законопослушный гражданин, можете ли вы похвастаться тем же?» — спросил mar