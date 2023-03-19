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48 минут назад

Пелоси призвали не радоваться возможному аресту Трампа

Lenta.ru

Не следует радоваться возможному аресту экс-президента США Дональда Трампа, призвали пользователи Twitter экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси призвали не радоваться возможному аресту Трампа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности», — отреагировала политик на сообщения о потенциальном аресте экс-лидера страны.

Читатели подвергли Пелоси критике за такое заявление.

«Вы также не выше закона, и если вас признают виновной в каких-либо преступлениях или злоупотреблении властью, вы тоже должны понести ответственность. Видите, вы считаете себя умнее Трампа, но он богобоязненный человек и, похоже, законопослушный гражданин, можете ли вы похвастаться тем же?» — спросил mar

«Вы хоть знаете, в чем его обвиняют? Вы видели какие-нибудь доказательства Большого жюри? Нет. Вы ведете себя как продажный, предвзятый политик, который не уважает верховенство закона. В Америке никто не стоит выше закона, включая человека, перед которым вы преклоняете колено», — заявил tedlieu.

«Спикер Палаты представителей, не имеющий ни малейшего представления о том, какими доказательствами располагает окружной прокурор штата в поддержку обвинительного заключения Большого жюри, стремится "использовать оружие" федерального правительства для подрыва верховенства закона в политических целях», — отметил danielsgoldman.

Ранее Трамп рассказал, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, возбужденного прокуратурой Манхэттена. После этого он призвал своих сторонников выходить на протесты. Кроме того, политик раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность.

В мире,Дональд Трамп,
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